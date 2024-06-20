لطلاب الشهادة الإعدادية| تخصصات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة للطلاب والطالبات، نقدم تخصصات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتفتح مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية باب التقديم لها للعام الدراسي 2024-2025 خلال الشهر المقبل أمام الطلاب التابعين لإدارات قويسنا، وبنها، وشبين الكوم على ألا يقل المجموع عن 240 درجة.

وتوجد مدرسة واحدة فقط تابعة لمجموعة العربي في مصر، وهي: مدرسة العربي للبنين وتقع في كفور الرمل، المنطقة الصناعية، قويسنا، بجوار مصنع الحربي، في محافظة المنوفية.



تخصصات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

الكهرباء.

الميكانيكا.

اللوجستيات.

التبريد والتكييف .

مزايا الدراسة في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

نظام إدارة مدرسية متميزة .

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة في مدرسة العربي بمصانع وشركات مجموعة.

فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربي بعد التخرج حسب احتياجات الشركة.

مكافآت مالية شهرية لطلاب مدرسة العربي أثناء فترة التدريب العملي (مصروف جيب).

توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب إلى مدرسة العربي.

توفير وجبة غداء يومياً أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني.

توفير كل الخامات للتدريبات العملية، وكل احتياجات لتدريبات أثناء فترة الدراسة .

غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدي الطالب.

شروط التقديم في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: