عمر كمال يخضع لبرنامج تأهيلي

يبدأ عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته العلاجية واستشفائية ، على هامش مران الفريق الأحمر بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة أول أمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية داخل الجيم حرصًا على سلامته ومن المقرر أن يبدأ برنامج تأهيلي الفترة المقبله قبل العوده.

وواصل الفريق تدريباته مساء الأمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي والداخلية غد الجمعة في لقاء مؤجل حساب منافسات الدوري الممتاز.