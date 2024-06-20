الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حادث تصادم قطارين في تشيلي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.. فيديو

أسفر الحادث عن مصرع
أسفر الحادث عن مصرع شخصين

لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب تسعة آخرون، اليوم الخميس، جراء اصطدام قطار يحمل ركابًا بقطار آخر خلال اختبار تجريبي خارج العاصمة التشيلية سانتياغو.

تجري التحقيقات حاليًا لمعرفة سبب الحادث، الذي أدى إلى انقلاب إحدى العربات بالكامل فوق عربة القطار الآخر.

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أفادت شركة السكك الحديدية الحكومية بأن القطار الذي يحمل البضائع ويتألف من ثماني عربات، والذي كان يحمل 1346 طنًا من النحاس، كان يحمل أيضًا عددًا من الركاب، بينما كان على متن القطار الآخر 10 عمال يقومون بإجراء اختبار السرعة.

لم تتم الكشف عن هوية القتيلين حتى الآن، ومن بين المصابين التسعة، يوجد أربعة مواطنين صينيين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة من موقع الحادث في سان برناردو في تشيلي، حسبما أذاعت فضائية “يورونيوز”.

 

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