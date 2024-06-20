التعليم: نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بلا أخطاء

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود أخطاء في نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل الشيت لا يشوبه أخطاء.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 تصحح إلكترونيًا بشكل كامل سواء في أسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأشارا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تصحيح الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 يتم بشكل إلكتروني بحت من خلال الماسح الضوئي لأوراق البابل شيت.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا من خلال مصححين اثنين منفصلين، وفي حالة الاختلاف يحكم بينهما مصحح ثالث.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل يتضمن كل الإجابات المحتملة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

بدء أعمال كنترول امتحانات الثانوية العامة 2024

وبدأت أعمال الكنترول المركزي لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، في مقره بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الكنترول المركزي لتصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الاستعدادات لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى انتهاء عمليات الاستعداد لبدء أعمال الكنترول المركزى لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

