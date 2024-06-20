قنا| مصر الخير تنتهي من توزيع لحوم الأضاحي

انتهت مؤسسة مصر الخير في محافظة قنا، حملة صكوك الأضاحي من خلال ذبح عدد 142 رأس ماشية خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظة، إنه تم توزيع لحوم الأضاحي،على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لرعاية الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وقال خالد عمران المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الاحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال ايام عيد الاضحى المبارك. واستهدفت ما يقرب من 23811 أسرة بإجمالي 119055 مستفيد في 110 قرية و204 قرية تابعة بنطاق مراكز المحافظة التسعة، بالتعاون مع 92 من الجمعيات الأهلية الشريكة، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عمران، أن عملية الذبح تمت بعدد 5 مجازر حكومية تحت الاشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

ونوه أن مؤسسة مصر الخير قامت بمراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من خلال اقرب جمعية اهلية شريكة.

متابعة المحافظ

وحضر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، قبل 4 أيام، عملية ذبح العجول والأضاحي بالمجزر الآلى بمشروعات الامن الغذائى بالمعنا. والمقدمة من مؤسسة مصر الخير، فمن المخطط له ذبح 131 رأس ماشية من عجول الأضاحي ، وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية وعمال النظافة بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى للمحافظة، إن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية ومن خلال لجان متخصصة بالتضامن الاجتماعى، بهدف الوصول إلى جميع الحالات والمناطق المستهدفة داخل المحافظة ، هذا بالإضافة لعمال النظافة علي مستوى مراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح عمران، ان عدد 131 من رؤوس الماشية سيتم توزيعها على جميع مدن ومراكز المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا ليتم الذبح داخل المجازر الحكومية وتحت الاشراف الطبى، ويستمر الذبح حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى من خلال الجمعيات الاهلية الشريكة ، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.