الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القائد الأسبق لفرقة غزة: بقاء نتنياهو في السلطة دون إنهاء الحرب يؤدي لانهيار استراتيجي

بوابة الوفد الإلكترونية

حذر الجنرال غادي شماني، القائد الأسبق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، من أن بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة دون إنهاء الحرب الحالية قد يؤدي إلى انهيار استراتيجي لإسرائيل. جاءت تصريحات شماني خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية اليوم، حيث انتقد سياسات نتنياهو وأشار إلى أن استمرار النزاع دون حل سياسي سيزيد من التوترات الداخلية والخارجية ويضعف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.


 وأوضح شماني أن الفشل في التوصل إلى حل للنزاع المستمر سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في القيادة السياسية والعسكرية، ويزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وأضاف: "إذا استمرت هذه السياسات دون تغيير، فإننا نخاطر بفقدان الاستقرار الاستراتيجي الذي نعتمد عليه لضمان أمننا وازدهارنا".
 

ودعا الجنرال شماني إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب والعمل على تحقيق السلام الدائم، محذراً من أن الإصرار على الحلول العسكرية دون النظر إلى الجوانب السياسية والدبلوماسية سيؤدي إلى نتائج كارثية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعداً في التوترات السياسية والعسكرية، ما يزيد من الضغوط على نتنياهو وحكومته لإيجاد حلول عملية للنزاع الحالي.

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