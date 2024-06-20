مصرع شاب غرقاً في ترعة بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية، وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثمان شاب بترعة الإسماعيلية بواسطة الأهالي.

ويدعى الشباب المتوفى محمود ناصر بنداري 19 عاماً، مقيم بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين

وكشف التحريات الأولية قيام الشاب بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من حرارة الجو غرق لعدم إجادته السباحة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة القصاصين إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الغرق.