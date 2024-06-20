سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك

سعر الدولار نهاية التعاملات.. شهد سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، استقرارا، وثبت سعره بالبنك الأهلى المصرى سجل نحو 47.66 للشراء، 47.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير، الخميس، قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا واتسمت التحركات بالمحدودية مع انتظار المتعاملين لمحفزات جديدة في السوق.

وجرى تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة ومع ترقب المتعاملين ليس فقط لقرار بنك إنجلترا بل أيضا إلى قرارات منتظرة من البنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2718 دولار في أحدث تعاملات بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة واستقر اليورو أيضا عند 1.0743 دولار.

وارتفع الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 158.14 إذ لم تبتعد العملة اليابانية كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.26، متجها نحو أعلى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وسينصب التركيز على أي إشارات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي.