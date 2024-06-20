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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2024| أقسام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة
كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان أهم المعلومات عن كلية الفنون الجميلة قبل بدء تنسيق التقديم للجامعات للعام الجامعي 2024-2025. 

وتعد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في مجال الفنون في مصر والعالم العربي. 

تأسست الكلية في العام 1908 تحت مسمى "مدرسة الفنون الجميلة" بمبادرة من الأمير يوسف كامل وبمساعدة النحات الفرنسي جاليسم ليبلان. 

في بدايتها، اقتبست المدرسة مناهجها الأكاديمية من النموذج الفرنسي لتكنولوجيا التعليم الفني الحديث، واستعانت بنخبة من الأساتذة الأوروبيين لتطوير المشروع. وفي عام 1911، أقيم أول معرض للمدرسة عرضت فيه أعمال الطلاب في التصوير والنحت والعمارة.

أقسام كلية الفنون الجميلة

وتضم كلية الفنون الجميلة العديد من الأقسام العلمية مثل العمارة، التصوير، النحت، الديكور، الجرافيك والاتصالات المرئية، وتقدم برامج متنوعة في التصميم الجرافيكي، التصميم المعماري والعمراني المستدام، الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، برنامج تصميم العمارة الداخلية. 

تتميز كلية الفنون الجميلة بتركيزها على تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب من خلال تدريسهم أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية في مجالات الفنون البصرية والتصميم. كما تهدف إلى إعداد خريجين مبدعين قادرين على استثمار معارفهم نظرياً وعملياً لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى كلية الفنون الجميلة إلى أن تكون مؤسسة تعليمية معتمدة رائدة عالمياً في إنتاج واستثمار المعرفة العلمية والإبداع الفني في مجالات الفنون والعمارة، وتعمل على الارتقاء بالثقافة البصرية للمجتمع المصري من خلال خدماتها التعليمية الذكية والمتطورة.
 

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