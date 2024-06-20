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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب سيدات الطائرة يتفوق على تونس ببطولة العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز المنتخب الوطني لشباب كرة اليد للسيدات مواليد 2004، على نظيره تونس بنتيجة 25-24 لحساب مواجهات النسخة رقم 24 من بطولة والتى تقام فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

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وتأتي قائمة لاعبات المنتخب الوطني الوطنى للسيدات على النحو التالي : مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

كان منتخب سيدات اليد قد نجح في الفوز بأولى مواجهاته بالبطولة أمام نظيره تشيلي بنتيجة 26 - 16 ، على أن يواجه سويسرا يوم 22 يونيو الجاري.

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