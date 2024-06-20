يورو 2024: السلطات الألمانية تعتقل عراقيًا يشتبه في انتمائه لداعش

أعلنت السلطات الألمانية انها اعتقلت مواطنا عراقيا يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وهو يخطط لشن هجمات مسلحة ضد أهداف متعددة في المدن الالمانية التي تنظم يورو 2024.

وقالت السلطات الألمانية في بيان رسمي انها قامت بالقبض على عراقي اسمه محمد أحمد بالقرب من مكان إقامة منتخب اسكتلندا في مدينة بادن وورتنبيرج الالمانية وهو يحمل مسدسا واشتبه فيه على الفور بشأن التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد بطولة يورو ٢٠٢٤ .

وكانت السلطات الالمانية قد أعلنت من قبل عن اكتشافها مخططا ارهابيا يهدف إلى شن هجمات إرهابية خلال العام الحالي ضد أماكن استضافة الاحداث الرياضية الكبرى مثل يورو ٢٠٢٤ و العاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ و ضد لاعبي و مشجعي نادي ريال مدريد الأسباني حيث أشارت المعلومات إلى قيام عناصر منامية إلى تنظيم داعش الإرهابي بشن عمليات إرهابية خلال تلك الأحداث لاحداث حالة من القلق بين اوساط المشجعين ومتابعي الأحداث الرياضية العالمية فيما يسمى بعمليات الذئاب المنفردة داخل أوربا.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت انها قامت بتشديد الرقابة على كافة المنشأت الرياضية الخاصة ببطولة اليورو وكلفت ٢٢ الف شرطى بمتابعة عملية تأمين البطولة والمشاركين فيها .