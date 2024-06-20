حملات تموينية مكثفة على اسواق المنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب و البيطري والصحة ، شن وتنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة والمحال التجارية والمخابز البلدية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

بتكثيف الحملات اليومية على المخابز، لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج ، ومتابعة الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار ، والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين ، وفى هذا السياق، شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا حملات تموينية للمرور على المخابز البلدية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 72 مخالفة منها ، 30 مخالفة بنطاق قرية نزلة البدرمان ، و 15 مخالفة لمخابز بقرية دلجا ، و 27 مخالفة لمخابز قرية تل بنى عمران ، حيث تنوعت المخالفات ، ما بين ، (عدم إعلان أسعار وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات وعدم وجود ميزان)، فضلاً عن ضبط 6 مخالفات خلال حملات على محال الجزارة وأماكن بيع اللحوم .

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية ، بالتعاون مع التموين و مباحث التموين ، حملة على الأسواق ‎والمحال التجارية و المخابز ، بالمركز والقرى لضبط الأسعار ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية ، تنوعت ما بين ( نقص وزن، عدم نظافة، عدم إعلان عن الأسعار ، عدم صرف بون، غير مطابق للمواصفات )

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، من ضبط 19 مخالفة ، خلال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، لضبط الأسعار، والتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج ، وحصص الدقيق لكل مخبز ، حيث جاءت المخالفات ما بين، ( غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، لوحة تشغيل، عدم صرف بون ).

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، حملة تفتيشية ، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى ، و إدارة التموين ، ومباحث التموين ، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة ، شملت ، (لوحه بيانات ، عدم صرف بون، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ، نقص وزن، تجميع دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % للبيع فى السوق السوداء) ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة ، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين .

وفى سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، واستمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية، تواصل الوحدات المحلية متابعة سير العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية ، بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة “تخفيض الأسعار” .