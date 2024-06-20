طريقة بسيطة للحماية من سرطان عنق الرحم.. علماء يوضحون

في تلخيص نتائج الدراسة التي شملت النساء، خلص أطباء الأورام الأمريكيون إلى أن التمرين يزيد من الحماية من تطور سرطان عنق الرحم، ويقول العلماء إنه حتى في كمية صغيرة، فإنها تظهر تأثيرا وقائيا.



وفقا للمركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية، الذي أخبر عن هذا المشروع، راقب الباحثون 128 مريضا تم تشخيص إصابتهم بسرطان عنق الرحم، فضلا عن 512 امرأة يشتبهن في هذا النوع من السرطان، ولكن لم يتم تأكيدها بعد.

بعد دراسة نمط حياتهم، خلص الأطباء إلى أن سرطان عنق الرحم كان أكثر شيوعا بين النساء المستقرات.

وقال المؤلفون: "كانت النساء اللواتي يعانين من نمط حياة ناقص الديناميكية أكثر احتمالا مرتين بين المرضى كما هو الحال في مجموعة المرضى الذين يعانون من تشخيص غير مؤكد".

مناشدين الملاحظات، ذكروا أن أي عدد من التمارين يمكن أن يقلل من خطر هذا السرطان.

صرح الأطباء أنه حتى 30 دقيقة من التمرين أسبوعيا يمكن أن تقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم.



ما لا تعرفه عن سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم هو مجموعة الخلايا التي تبدأ النمو في عنق الرحم. وعنق الرحم هو الجزء المنخفض من رحم المرأة الذي يتصل بالمهبل.

تؤدي سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري دورًا في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم وهي عدوى شائعة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وعند التعرض للإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، يمنع الجهاز المناعي بالجسم الفيروس من إحداث الضرر.



ورغم ذلك ينجو الفيروس لسنوات في نسبة صغيرة من الأشخاص ويسهم في تحول بعض خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.

تستطيعين تقليل خطر إصابتكِ بسرطان عنق الرحم عن طريق عمل اختبارات فحص وتلقي لقاح يحمي من الإصابة بـ فيروس الورم الحليمي البشري.

عندما يحدث سرطان عنق الرحم، غالبًا يُعالج أولاً بالجراحة لإزالته. وقد تشمل العلاجات الأخرى أخذ أدوية للقضاء على الخلايا السرطانية. وقد تشمل الخيارات الممكنة العلاجَ الكيميائي أو أخذ أدوية العلاج الاستهدافي.

وقد تشمل أيضًا العلاجَ الإشعاعي باستخدام حزم أشعة عالية الطاقة. وأحيانًا ما يجمع نهج العلاج بين العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي بجرعات منخفضة.