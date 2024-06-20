إقبال كبير للمواطنين والمصطافين على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، تزامنا مع أول أيام فصل الصيف فلكيا.,وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، ارتفاعا في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28 كم/الساعة. يسود اليوم، طقس صيفي حار على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط كبير للرياح وارتفاع طفيف في أمواج البحر الأبيض المتوسط

كانت قد سجلت شواطئ الإسكندرية أرقاما قياسية خلال خامس أيام العيد، إذ استقبل 52 شاطئًا ما يفوق المليون زائر وهو العدد الأكبر هذا العام ومنذ انطلاق الموسم الصيفي.

وتصدرت ما يعرف بـ"رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، المشهد على شواطئ الإسكندرية، ما ساهم في رفع نسبة الإشغال وخاصة في شواطئ شرق والتي وصلت أغلبها لنسب 100% وأغلقت أبوابها وجرى توجيه الزائرين إلى شواطئ أقل في نسب الإشغال

وفى سياق متصل رفعت شواطئ شرق الإسكندرية بمناطق ميامي والمندرة وسيدي بشر، الرايات الخضراء، والتي تعني أن السباحة آمنة تماما، بينما رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية التي تقل فيها حواجز الأمواج الرايات الصفراء التحذيرية، فيما طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين توخي الحيطة والحذر عند النزول للمياه البحر.

من جانب آخر أكد الدكتور محمد عبد الرازق ، رئيس الإسكندرية المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تم تسليم 5 شواطئ من أصل 17 شاطئ بالقطاع الشرقى كانت مغلقة بسبب أعمال توسعة الكورنيش، وتم تسليم 5 شواطئ وهى 3 شواطئ المندرة و2 شاطئ العصافرة ، بعد الإنتهاء من وضع طبقات الأسفلت بمنطقة التوسعة ، وتم تجهيزها و فرشها بأدوات الشاطئ استعدادا لإستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك ،و سيتم تسليم باقى الشواطئ تباعا بعد الإنتهاء من مشروع التوسعة بالكورنيش .

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه ، مع استخدام " الجيت سيكى" كوسيلة انقاذ سريعة على الشواطئ .

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفعيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الأسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ، ww.catr.gov.eg ، والذى يتيح للحاجزين الجلوس علي أول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول الي الشاطئ قبل العاشرة صباحا .

من جانب آخر تستعد محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم المصيف و الاقبال على الشواطئ فى الموجة الحارة.

وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه.