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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ننشر صورة موجه التربية الرياضية المتوفى أسفل المنزل المنهار بالأقصر

إسعاف ارشيفية
إسعاف ارشيفية

سببت وفاة شاب بمدينة إسنا، حُزنًا عميقًا لدى أهالي قرية النمسا بمدينة إسنا جنوبي الأقصر؛إثر وفاته نتيجة انهيار منزل.
 تعود التفاصيل إلى تلقي غرفة النجدة بلاغا من الأهالي  بسقوط  منزل على مواطن يدعى “ياسر طنطاوي” موجه تربيه رياضيه بإدارة إسنا التعليمية، بنجع السباقات بمجلس قروي النمسا.

على الفور انتقلت سيارة  إسعاف إلى محل الواقعة، وبين أن المواطن لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل أنقاض المنزل، وتم  نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

واشتهر الشاب بين أهل قريته بالسمعة الحسنة؛ مما ترك حزنًا لدى أهالي قرية النمسا عقب وفاته.
 

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