تكثيف الجهود لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بأسوان

استكمالاً لجهود أجهزة الدولة لمعدلات الإنجاز التى حققتها مبادرة 100 مليون شجرة، ووفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة في هذا الشأن أكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار تكثيف الجهود والتواصل مع المحافظات والجهات المختصة من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية.

استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار في محافظة أسوان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أننا نسير بخطى ثابتة لتكثيف الزراعات المتنوعة من أشجار الظل والمثمرة لزراعة الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة وذلك بمختلف المراكز والمدن من أجل مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح بأنه يتم التنسيق بين الجهات المختصة لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى لتحقيق الاستدامة لهذه الأشجار، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الاقتصادى والبيئى المرجو منها، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تم تكليف إدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بمواصلة أعمال زراعة الأشجار ذات الجودة العالية في مختلف أنحاء المحافظة، وهو الذى يتوازى مع تطوير وتجميل ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمراكز والمدن، وتهذيب الأشجار بها لتصبح ذات شكل حضارى، وبالتالي خلق متنفس جمالى وحيوى لمواطنى المحافظة، وأيضاً لزائريها من الأفواج السياحية.