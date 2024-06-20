التوسع بالطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة بمستشفى سوهاج العام

ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات بعيد الأضحي المبارك بمحافظة سوهاج، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ،واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، أجرى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، زيارة تفقدية إلى مستشفى سوهاج العام، رافقه خلالها الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، وذلك للإطمئنان إلى تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية خلال النوبتجية الليلية، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه خلال إجازة العيد.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ الذي يشهد ترددًا كبيرًا في أيام الإجازات والأعياد، وأشاد بالانصباط والالتزام داخل القسم وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد وحدة العناية المركزة والقسم الداخلي.

وزف الدكتور أحمد محروس بشرى سارة لمواطني المحافظة، حيث أشار إلى أنه يتم الآن التجهيز والترتيب للتوسع بوحدة العناية المركزة وزيادة طاقتها الاستيعابية، وذلك لخدمة أكبر عدد من المرضى بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على انتظام سير العمل بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة العيد، مقدمًا شكره وتقديره لمجهودات الفرق الطبية وسعيهم الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن إحالة مدير مستشفى ساقلتة المركزي ومدير مستشفى أخميم المركزي للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل بالرغم من تكليفهم بالعمل أثناء العيد.

جاء ذلك عقب قيام الدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة التأمين الطبي للاحتفالات بعيد الأضحى المبارك والمرور على المستشفيات.

حيث تفقد الدكتور أحمد عبدالكريم سير العمل بمستشفى أخميم المركزي وساقلته المركزي للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، وخلال التفقد لاحظ وكيل المديرية عدم انضباط عدد من المكلفين بالعمل أثناء فترة الإجازات، وعلى الفور وبتعليمات من الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، تم إحالة مديري المستشفيين للتحقيق لتغيبهما عن العمل وتوجيه الطب العلاجي بتكليف بدلًا من المتغيبين من الكوادر الطبية للعمل لعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.