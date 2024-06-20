أنباء عن إيقاف عرض أفلام العيد بالسينمات بسبب ولاد رزق.. غرفة صناعة السينما تحسم الجدل

زعمت مصادر غير موثوقة بأن هناك نية لإيقاف عرض أفلام عيد الأضحى المبارك وسحبها من دور العرض السينمائي، بسبب عدم تحقيقها نفس النجاح الضخم الذي حققه فيلم ولاد رزق 3 "القاضية".

حقيقة إيقاف عرض أفلام العيد بسبب نجاح ولاد رزق 3

سرعان ما نفى صفوت غطاس نائب رئيس غرفة صناعة السينما، الأنباء المتداولة بشأن سحب أفلام العيد من سينمات وسط البلد وغيرها، مؤكدًا إن كل ما تردد على ألسنة البعض غير صحيح ومجرد شائعات عارية من الصحة.

ولاد رزق 3

وأضاف غطاس: "إلغاء عروض أفلام عيد الأضحى خبر غير صحيح، الأفلام هتفضل تتعرض في السينما زي ما هي لأن لا يصح عرض فيلم ولاد رزق بمفرده في السينمات"، متابعًا: "أفلام أهل الكهف، واللعب مع العيال وعصابة الماكس، ما زالت في السينما، والإقبال عليهم كبير جدًا".

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

في الوقت نفسه، يواصل فيلم فيلم ولاد رزق 3 "القاضية" حصد إيرادات خيالية، حيث بلغت إيراداته فى شباك تذاكر أمس الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى، 21 مليوناً و460 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 114 مليون جنيه، وذلك خلال 8 أيام عرض فقط.

ولاد رزق 3

وانطلق فيلم ولاد رزق 3 بدور العرض السينمائي يوم 12 يونيو الجاري، متربعاً على قمة الإيردات ومحطماً كل الأرقام القياسية، حيث يتنافس معه في شباك التذاكر مجموعة من الأفلام وهي: (ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف".

أفلام عيد الأضحى في 2024

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3: القاضية” حول عودة ولاد رزق بعد مرور سنوات على انفصالهم، وأصبح لكل منهم حياته الخاصة، إذ يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 نخبة متميزة من نجوم الفن، وهم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، وأسماء جلال، ونسرين أمين، وأحمد الرافعي، وعلي صبحي، وضيف شرف الفنان كريم عبد العزيز، ونيكول سعفان، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أبطال ولاد رزق 3 يحتفلون بنجاح الفيلم في السعودية بحضور تركي آل الشيخ

وفي سياق منفصل، كان صناع وأبطال فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" اتجهوا إلى المملكة العربية السعودية للاحتفال بنجاح الفيلم من خلال عرض خاص مخصص لنجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة، وكان أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ، والهضبة عمرو دياب، والنجوم ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وماجد المصري، وأحمد فهمي، وأحمد الرافعي، والموسيقار هشام نزيه، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمنتج أحمد بدوي.

بالإضافة إلى أبطال العمل وهم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وأسماء جلال، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، ورزان مغربي، وسيد رجب، و مؤلف الفيلم صلاح الجهيني، ومخرج الفيلم طارق العريان وزوجته نيكول سعفان المشاركة كضيفة شرف أيضًا ضمن أحداث الفيلم.