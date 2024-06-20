جمرات الحج .. أين تذهب الحصى بعد انتهاء المناسك؟

بالتزامن مع موسم الحج، وحلول الأيام المباركة، وأداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات، يبحث الكثير عن رحلة جمرات الحج 2024.

ويرمي الحجاج خلال موسم الحج الجمرات على مدار أيام التشريق الثلاثة بدءا من الجمرة الصغرى فالوسطى ومن ثم الكبرى ويأخذ الحاج الجمرات من منى أو المزدلفة، من خلال رمى مجموعة من الحصى صغيرة الحجم.

وكشفت أمانة منطقة مكة المكرمة أنها تتعامل سنويا مع نحو 1000 طن من الجمرات يرميها الحجاج أثناء تأديتهم فريضة الحج.

مصير الجمرات



وعقب انتهاء الحجاج من أداء شعيرة رمي الجمرات، تسقط الحصى بشكل عمودي نحو الأسفل وتستقر في قبو خاص ضمن المنشأة، حيث تحتوي الشواخص الثلاثة على أعماق تصل إلى 15 متراً، وفيها تتجمع الحصوات.

ثم تعمل سيور آلية على جمع الحصى التي يلقيها الحجاج، ويتم غربلتها ورشها بالماء لإزالة الأتربة والشوائب، بعد ذلك، تُنقل الحصى إلى مركبات خاصة للتخزين، حيث يُتعامل معها بعد انتهاء موسم الحج.

كما تختلف كميات الحصى التي يتم جمعها من موسم لآخر بناءً على عدد الحجاج الذين يؤدون هذه الشعيرة في كل عام.

موسم الحج 2024



وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قد أكدت ضرورة استخراج تصريح الحج والالتزام به، موضحة أن الذهاب لأداء الحج دون تصريح يعد مخالفًا شرعًا ويُعرض الفاعل للإثم.

وتابعت أن الحج بتأشيرة الزيارة غير قانوني ويعرض المسافرين لعقوبات قانونية من الجهات السعودية تشمل غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي وحرمان من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وقالت دار الافتاء، أن حصيات رمي الجمرات سبع حصيات، كل واحدة منها في حجم حبة الفول، ويجوز للحاج أن يجمعها من أيِّ مكان غير مزدلفة، وله أن يجمع كل حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد ومثلها في ثالث أيامه.



وتابعت الافتاء: من بقي بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، كما فعل في اليومين الثاني والثالث، وبذلك يكون عدد الحصيات في حق من لم يتعجل سبعين حصاة.