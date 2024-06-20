القليوبية: المجازر استقبلت 1009 أضحية خلال أيام العيد

استقبلت مجازر محافظة القليوبية، الأضاحي من المواطنين لذبحها بالمجان خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث يوجد بالمحافظة 30 مجزرًا ونقطة ذبيح، منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، مع التأكيد على تحرير محاضر مخالفات رادعة للمواطنين الذين يذبحون بالشوارع أو بالمناطق غير المخصصة.



وأكدت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، أنه جرى استقبال 1009 رأس ماشية تنوعت ما بين أبقار وجاموس وأغنام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أنه تم فتح أبواب المجازر من الثامنة صباحا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حتي غروب الشمس اليوم، وتم ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أنه يوجد بالمحافظة 30 مجزر ونقطة ذبيح، منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مجزر ونقطة ذبيح بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه، من وزارة التنمية المحلية والخطة الاستثمارية للمحافظة، كما تم التوجيه بتطوير ورفع كفاءة باقي المجازر ونقاط الذبيح في الخطة الاستثمارية القادمة وذلك لتقديم خدمة صحية للمواطنين.

وأشارت، إلى جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيرة إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

واستطردت، أنه تم التأكيد على إنهاء كافة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظاً على استثمارات الدولة.