أسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم الخميس.. شهدت أسعار العملات خلال الفترة الصباحية اليوم الخميس، في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقراراً، مع استمرار إجازة عيد الأضحى المبارك والتي ستنتهي يوم السبت المقبل ليكون أول أيام العمل الرسمية في البنوك الأحد القادم.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات العربية والأوروبية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع بالأسواق المحلية، لا سيما العملات والتي جاء سعرها على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس: سعر الشراء 47.66 جنيه، وسعر البيع 47.76 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس: سعر الشراء 47.66 جنيه، وسعر البيع 47.76 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الخميس: سعر الشراء 47.66 جنيه، وسعر البيع 47.76 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس: سعر الشراء 50.93 جنيه، وسعر البيع 51.17 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الخميس: سعر الشراء 50.93 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الخميس: سعر الشراء 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.29 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس: سعر الشراء 12.70 جنيه، وسعر البيع 12.73 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس: سعر الشراء 12.70 جنيه، وسعر البيع 12.73 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الخميس: سعر الشراء 12.70 جنيه، وسعر البيع 12.72 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس: سعر الشراء 12.99 جنيه، وسعر البيع 13.00 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر اليوم الخميس: سعر الشراء 12.99 جنيه، وسعر البيع 13.00 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم الخميس: سعر الشراء 12.99 جنيه، وسعر البيع 13.00 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس: سعر الشراء 154.84 جنيه، وسعر البيع 155.66 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الخميس: سعر الشراء 154.81 جنيه، وسعر البيع 155.65 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الخميس: سعر الشراء 154.70 جنيه، وسعر البيع 155.72 جنيه.