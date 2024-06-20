وسام أبو علي يشارك في المران الجماعي للأهلي

شارك الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في مران الفريق كاملا اليوم الخميس بعد أن انتظم بشكل تدريجي في مران الأمس عقب تعافيه من الإصابة في أربطة الكاحل.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الداخلية حيث يحل الأحمر ضيفًا على فريق الداخلية غدا الجمعة على ستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وأدى عمر كمال لاعب الأهلي، تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق اليوم بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة الأمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية اليوم داخل الجيم حرصًا على سلامته.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز من أجل دخول مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك بمعنويات معرفة، وكذلك مطاردة بيراميدز المتصدر على قمة الدوري المصري.

وحقق الأهلي 6 انتصارات متتالية بالدوري، منذ خسارته أمام الزمالك بنتيجة (1-2) حيث يحتل حامل اللقب المركز الثالث، برصيد 39 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة، بينما يتذيل الداخلية الترتيب بـ15 نقطة.

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