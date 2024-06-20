إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية نتج عنها إصابة مزارع في العقد السادس من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيسر وإصابة نجل عمومته يبلغ من العمر 58 سنة بجرح بالذراع الأيمن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة ودار السلام المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من:- طرف أول "عزت . ش . ا . ا" 60 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته "محمود . م . ر . ع" 58 سنة عامل مصابًا بجرح بالذراع الأيمن وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي ونجل الثاني "إبراهيم . م . م . ر" 22 سنة عامل.

وطرف ثان "محمد . خ . خ . ش" 30 سنة مندوب بشركة خاصة ونجلي عمومته "محمود . ع . ع . س" 26 عامل زراعي و"فارس . ا . ع . م" 24 عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول [السلاح المستخدم] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في الثامنة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لدغه ثعبان أثناء لهوه أمام منزلهم وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفل "جمال . ع . م . ج" 8 سنوات تلميذ مصاباً بلدغ ثعبان وتوفي عقب وصوله يقيم بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "عطا الله . م . ج" 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل لدغه ثعبان مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.