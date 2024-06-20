استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق البحيرة

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة بمدن وقرى محافظة البحيرة اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، استقرارًا في الأسعار حيث تراوحت أسعار الطماطم ما بين ٧ إلى ١٠جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البامية ما بين 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار البصل الأحمر والتي تراوحت ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البصل الأبيض ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والفلفل البلدي ما بين 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان ما بين 27 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون ما بين 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض ما بين 12 إلى 14 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس ما بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية ما بين 9 إلى 10 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الثوم البلدي ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة، تراوحت أسعار البرتقال ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار العنب من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المانجو ما بين 40 إلي 45 جنيهًا، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر ما بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الموز ما بين 18 إلي 20 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار البرقوق ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.