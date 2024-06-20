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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. افيخاي يعلن اغتيال أحمد السواركة أبرز قناصة حماس

افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادراعي، أن جيش الدفاع قضى مع الشاباك على أحمد حسن سلمي السواركة أحد قادة وحدة القنص الحمساوية، في بيت حانون ومن قادة وحدة النخبة الذي شارك في السابع من أكتوبر .

 

وقال افيخاي في بيانه: هاجمت طائرة لسلاح الجو وقضت بتوجيه استخباري في منطقة بيت حانون على المخرب المدعو أحمد حسن سلمي السواركة من حماس، والذي شغل منصب قائد خلية في قوة النخبة الحمساوية، وشارك في التسلل إلى بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر، كما قاد ووجه عمليات القنص في منطقة بيت حانون ولعب دورًا في أعمال ضد قوات جيش الدفاع.

 

وأشار البيان: إلى أنه بعد متابعة متواصلة تم رصد المدعو السواركة في منطقة بيت حانون ليتم استهدافه بعد اتخاذ إجراءات من شأنها تجنب المساس بالمدنيين وبالفعل لم يتعرض المدنيين للأذى.

صورة من فيديو الاغتيال
صورة من فيديو الاغتيال

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