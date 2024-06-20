الذهب يسجل أعلى مستوى له في أسبوع

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 20-6-2024، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0329 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.

ولم يطرأ تغير على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي يبلغ أعلى مستوياته حاليا". وأضاف "يبدو أن هناك ارتياح في سوق الذهب حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلا من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة".

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة، الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.

ويتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.

يقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 982.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 908.28 دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

حالة السوق طوال الثلاثة أشهر الماضية – بحسب كبار تجار المعدن الأصفر فى مصر - لم تكن على ما يرام جراء هدوء الطلب الاستثماري، بعد قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024 التى اعادت الانضباط إلى الوضع الاقتصادى واختفاء ظاهرة المضاربة على الذهب مما أسهم فى هبوط الأسعار وانخفاض الطلب أيضًا.