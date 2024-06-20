حالة الطقس الأيام المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى الإثنين المقبل.



ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، أما عن حالة الطقس ليلًا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا للرياح المعتدلة على الأنحاء كافة، وعلى فترات متباعدة من اليوم.

وقالت إن نشاط الرياح يستمر حتى نهاية الفترة المشار إليها.

ارتفاع الأمواج:

أشارت الأرصاد الجوية إلى استقرار حركة للملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من متر إلى 1,75، إضافة إلى اعتدال أيضًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2,5 متر

وفيما يلي بيان درجات الحرارة من الخميس إلى الإثنين المقبل.