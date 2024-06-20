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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بداية فصل الصيف اليوم.. متى ينتهي؟

فصل الصيف
فصل الصيف

 بداية فصل الصيف في مصر فلكيًا.. يبحث الكثيرون عن موعد فصل الصيف الذي ينتظره جميع محبيه والباحثين عن قضاء إجازة والاستمتاع في أجواء المصيف، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي ليعطي الإذن لبداية فصل الصيف 2024 فلكيًا في مصر.

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يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذانًا ببدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان، وإعلان انتهاء فصل الربيع وبداية الفترة الأشد حرارة في العام.

وتصل الأرض اليوم إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الأول من المدار وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار، وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب، فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا.

واليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (حوالي 14 ساعة).

 كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون. 

موعد نهاية فصل الصيف 
ووفقا للحسابات الفلكية، سيبدأ فصل الصيف اليوم الخميس 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، ذلك وفقا للدليل الفلكي، وينتهي مع بداية الخريف في يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، و موعد فصل الخريف 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، ويكون عدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

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