للمرة الأولى.. ماغي بوغصن في ضيافة رضوى الشربيني بعد جدل تقليدها

تستضيف الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجها "هي وبس"، على شاشة قناة cbc، يوم السبت المقبل، الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن.

وتأتي الحلقة فى أول ظهور لها بعد جدل تقليدها الإعلامية رضوى الشربيني خلال مسلسل "ع أمل"، والذى تم عرضه فى الموسم الرمضاني الماضي.

وتكشف الفنانة ماغي بوغصن، خلال الحلقة تفاصيل نجاحها في الموسم الرمضاني وكيف استقبلت آراء الجمهور بتشبيهها للإعلامية رضوي الشربيني والذي جسدت خلاله شخصية إعلامية تدعي "يسار"، وتناصر حقوق المرأة وتدافع عنها، وعلق الجمهور على شخصيتها بالمسلسل بأنها استنسخت شخصيتها من أداء الإعلامية رضوي الشربيني شكلًا ومضمونًا.

تفاصيل برنامج هي وبس

جدير بالذكر، أن برنامج هي وبس من تقديم الإعلامية رضوي الشربيني وتقدم خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح عبر المتخصصين وأخرى متنوعة عن أحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع فى تمام الساعة السادسة مساء، على شاشة قناة CBC.