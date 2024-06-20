الأب موسى فتحي يترأس العظة الروحية بالمرقسية.. غدًا

يترأس الأب موسى فتحي، غدًا الجمعة، فعاليات الاجتماع والعظة الروحية بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية بالتزامن مع فترة الأسبوع السابع من الخمسين المقدسة، استعدادًا لاحتفال بعيد العنصرة.

ومن المقرر أن تكون الكلمة بعنوان "ممكن نتواصل؟"، الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة الذي يشارك يحرص على مواصلة الأعمال الروحية في هذه الفترة المقدسة.

يبدأ الأقباط اليوم الأسبوع السابع والأخير من الفترة الروحية المنحصرة بين عيدي الفصح والعنصرة المعروفة بـ"الخمسين المقدسة" والمقرر إقامته 23 يونيو الجاري.

تحتل هذه الأيام مكانة روحية كبيرة وتعتبرها الكنيسة فرحة القيامة الممتدة والمستمرة التي حفظت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط وتتمتع بطقوس خاصة يغلب عليه الطابع الفرايحي، وهى أيام روحية يعتز بها الأقباط، تحتفل فيها بذكرى قيامة السيد المسيح.

وكانت "دورة القيامة" هى الطقس المميز بهذه الفترة وأصبحت داخل الهيكل فقط فيما بعد تحديدًا بعد اليوم الـ39 من مدة الخمسين كما غلب الطابع "الفريحي" ومن المعروف أن هذه الأيام هى مدة فرح لا يوجد بها صوم ولا مطانيات خلال هذه الأيام، وأقيمت على مدار الأسابيع السابعة الصلوان بحضور الأباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين وأبناء الكنيسة.

شهدت الخمسين أحداثًا كثيرة وقسمت إلى ٤٠ يومًا قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي اسم رياح مصرية حارة جافة متربة، أي هي اسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

7 أسابيع من أحداث الخمسين:

مرت الكنيسة على مدار أسابيع هذه الفترة قصص وأحداث مؤثرة وتدور حول مفهوم ملكوت الله، كما يحمل الأحد من كل أسبوع اسمًا مختلفًا، عرف الأسبوع الأول باسم أحد توما ثم أحد الخبز، ثم أحد الماء الحي، مرورًا بأحد النور، ثم الإيمان وعيد الصعود، والعنصرة، وتعتبر أيام احتفالات وإعلان الفرحة الروحية وتعلو الألحان الفريحية.

أبرز مناسبات الأقباط الأرثوذكس:

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس الماضي، بعيد الصعود الإلهي، التي تعد ناقوسًا لبدء دورة القيامة داخل الهيكل، وجاءت هذه الفعالية بعدما شهد الأقباط احتفال السبت 1 يونيو الموافق 24 بشنس حسب التقويم القبطي، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك.