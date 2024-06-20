الملاك غبريال..صاحب بشرى العذراء بمولد مُخلص العالم

من تاريخ الكنيسة

يُصادف اليوم الخميس 13 بوؤنه حسب التقويم القبطي، ذكرى تكريس كنيسة وعيد رئيس الملائكة جبرائيل “غبريال”، واحدة من أبرز المناسبات التي تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية لتخبر الأجيال المتعاقبة ماتملك من تراث وأثار وشخصيات وقديسين.

يؤول لهذا الملاك الفضل في بشرى العذراء بمولد السيد المسيح وهى أعظم الأمور لدى الأقباط التي تحمل مكانة خاصة في وجدانهم وجعل محبة الملاك غبريال تنمو في فؤادهم، يطب الكثير شفاعته لهذا السبب.

ويروي كتاب حفظ التراث المسيحي والقراءات اليومية "السنكسار"، عن هذه الذكرى أنه الملاك بشر دانيال النبي برجوع بني إسرائيل من أرض السبي، هو الذي بشر زكريا الكاهن بولادة يوحنا المعمدان، الذي عمد فيما بد السيد المسيح، ووُلد بحسب الإنجيل من والدين تقيّين وهما زكريا الكاهن وأليصابات .

وحسب التاريخ المسيحي أنه بعد مرور ستة أشهر أتى وبشر القديسة العذراء مريم بولادتها بالسيد المسيح مخلص العالم قائلاً: " ها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلى يُدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية " كما ورد في الكتاب المقدس بـ(لو 1: 31 – 33).

تحرص الكنيسة على الاحتفال بعيد ئريس الملائكة غبريال وذكرى تكريس كنيسة تحمل اسمه وقد لقبته بـ" المبشر"، لأنه من بشر بمولد السيد المسيح ويوحنا المعمدان والكثير من الوقائع التي أخبر بها القديسين حتى يتمكنون من الفراءا في الأوقات الصعبة وكان ينير الطريق لهم.