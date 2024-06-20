مسجلة رقم قياسي.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات رقمًا قياسيًا، حيث أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، لتسجل مستوى قياسيا في مايو، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

ووفق لوكالة "يونهاب" للأنباء، وصلت القيمة الإجمالية لشحنات السيارات إلى 6.5 مليارات دولار أمريكي في شهر مايو، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجميع أشهر مايو والمسجل في عام 2023، عندما بلغت القيمة 6.23 مليارات دولار، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وكانت الزيادة مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.18 مليار دولار.

وكانت أمريكا الشمالية الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي، حيث قفزت المبيعات بنسبة 36.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.96 مليارات دولار.

انخفاض صادرات السيارات الكورية الجنوبية للاتحاد الأوروبي والشرق الوسط

ولكن انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 43.4% لتصل إلى 649 مليون دولار، وانخفضت الصادرات أيضا إلى الدول الآسيوية بنسبة 18.3% لتصل إلى 472 مليون دولار.

وانخفضت صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط بنسبة 15.4% إلى 422 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات إلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 6.1% إلى 217 مليون دولار.

وانخفض الإنتاج المحلي بنسبة 2.4% إلى 372,810 وحدات، وانخفضت مبيعات السيارات في الداخل بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 141,313 وحدة.

وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، نمت صادرات السيارات بنسبة 4.7% على أساس سنوي إلى 30.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأي خمسة أشهر أولى على الإطلاق.

وقد حددت الحكومة هدف تصدير السيارات وقطع غيار السيارات لهذا العام عند 100 مليار دولار، وتعهدت بتقديم الدعم للشركات المصدرة.