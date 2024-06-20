نصائح عامة لمعدل تناول الفاكهة مع مرض السكري

تعتبر الفواكه أحد العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهي جزء أساسي من نظام غذائي متوازن.

ولكن هناك بعض الفواكه التي يعد الإفراط فيها خطر على مرضى السكري خاصة تلك الفواكه الغنية بالسكر مثل الموز والمانجو والعنب والأناناس والكرز والتين، لأنهم يمكن أن يسببوا ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم إذا لم يتم إدارة استهلاكهم بشكل صحيح.

ووفق لموقع "onlymyhealth"، فإن مراقبة أحجام الوجبات، واختيار انواع الفواكه التي تحتوي على نسبة سكر منخفضة، أو ربط الفواكه بالبروتينات أو الدهون، حتى يستطيع المريض الاستمتاع بالفواكه مع الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم، كما لابد من استشارة متخصصي الرعاية الصحية لاختيار الأنواع الغذائية وفقًا لاحتياج المريض الخاصة.

طرق صحية لتناول الفواكه لمرضى السكر