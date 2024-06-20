نصائح عامة لمعدل تناول الفاكهة مع مرض السكري
تعتبر الفواكه أحد العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهي جزء أساسي من نظام غذائي متوازن.
ولكن هناك بعض الفواكه التي يعد الإفراط فيها خطر على مرضى السكري خاصة تلك الفواكه الغنية بالسكر مثل الموز والمانجو والعنب والأناناس والكرز والتين، لأنهم يمكن أن يسببوا ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم إذا لم يتم إدارة استهلاكهم بشكل صحيح.
ووفق لموقع "onlymyhealth"، فإن مراقبة أحجام الوجبات، واختيار انواع الفواكه التي تحتوي على نسبة سكر منخفضة، أو ربط الفواكه بالبروتينات أو الدهون، حتى يستطيع المريض الاستمتاع بالفواكه مع الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم، كما لابد من استشارة متخصصي الرعاية الصحية لاختيار الأنواع الغذائية وفقًا لاحتياج المريض الخاصة.
طرق صحية لتناول الفواكه لمرضى السكر
- مراقبة أحجام الفواكه: حتى الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات كبيرة، عليك الالتزام بما يتم تقديمه لك من المختص.
- اختر أنواع محددة من الفاكهة: تساعد الفواكه الكاملة على الألياف، على إبطاء امتصاص السكر.
- تجنب عصائر الفاكهة والفواكه المجففة، التي تحتوي على تركيزات أعلى من السكر وتفتقر إلى الألياف.
- تناول الفواكه السابق ذكرها مع البروتين أو الدهون: يمكن أن يساعد الجمع بين الفواكه والبروتينات أو الدهون الصحية في إبطاء امتصاص السكر ومنع ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.
- اختيار الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم: الفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى لديها مؤشرات أقل نسبة السكر في الدم وهي خيارات أفضل لإدارة مستويات السكر في الدم.
- فحص مستويات السكر في الدم: تتبع مدى تأثير الفواكه المختلفة على مستويات السكر في الدم عن طريق إجراء اختبار منتظم.
- استشر اخصائي تغذية: يمكن أن يساعدك اخصائي التغذية في إنشاء خطة وجبات شخصية تتضمن الفواكه بطريقة تدير مستويات السكر في الدم بشكل فعال.
- حافظ على رطوبة جسمك: شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والصحة العامة.