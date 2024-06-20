مع بدء فصل الصيف.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم

تصل في بعض المناطق لـ47

مع بدء فصل الصيف فلكيًا اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، يشهد طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل تدريجي بقيم تتراوح من 2:3 درجة، وذلك على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم 20-6-2024

نرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم:



درجة الحرارة في القاهرة .. 26 و 38

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 32

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 37

درجة الحرارة في الزقازيق .. 25 و 36

درجة الحرارة في طنطا .. 24 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 و 33

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 24 و 38

درجة الحرارة في السويس .. 24 و 38

درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34

درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 39

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 35

درجة الحرارة في الطور .. 25 و 39

درجة الحرارة في طابا .. 26 و 38

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 30 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 31

درجة الحرارة في مطروح .. 22 و 30

درجة الحرارة في السلوم .. 21 و 32

درجة الحرارة في سيوة .. 21 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و 40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 29 و 42

درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 38

درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 38

درجة الحرارة في المنيا .. 26 و 40

درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 40

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 41

درجة الحرارة في قنا .. 30 و 45

درجة الحرارة في الأقصر .. 30 و 46

درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 47

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 30 و 42

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 44

درجة الحرارة في شلاتين .. 30 و 42

درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 37

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 38

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 37