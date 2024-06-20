الزمالك ينفي تراجعه عن قراراته الطارئة

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ، حقيقة ما تردد بشأن تراجع مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب عن القرارات الصادرة عقب هزيمة الزمالك أمام المصري.

وكتب متحدث الأبيض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع: "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية، وفي انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره فاركو غد الجمعة لحساب مؤجلات الجولة ٢١ للدوري الممتاز.