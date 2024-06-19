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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأكد غياب دونجا عن لقاء الزمالك وفاركو

دونجا
دونجا

تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وسبق وحصل اللاعب على بطاقتين صفراوين من قبل في مباراتي الإسماعيلي وإنبي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري الأخيرة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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