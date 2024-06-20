الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحال الصاغة خامس أيام عيد الأضحى

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2024 م خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

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مجلس الذهب العالمي: 29% من 70 بنكا مركزيا يخطط لزيادة الاحتياطي

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شعبة الذهب تطلق دورة تدريبية على مهارات وفنون تجارة الألماس


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار المعدن الاصفر.


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر الذهب عيار 24  للشراء: 3565.75 جنيه، و3582 للبيع.

 وصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3120 جنيهًا للشراء، و3135 للبيع.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيه للشراء، و2687 للبيع.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب نحو2334 دولارًا

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