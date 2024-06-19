مجلس الذهب العالمي: 29% من 70 بنكا مركزيا يخطط لزيادة الاحتياطي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي، ارتفاعًا اليوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ظل بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2335 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2329 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2332 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون. ويحاول سعر الذهب الاستقرار وتثبيت أقدامه فوق المستوى 2325 دولار للأونصة بعد أن استطاع الارتفاع يوم أمس ليغلق فوق هذا المستوى، ولكن ضعف أحجام التداول اليوم بسبب عطلة الأسواق الأمريكية قد تحد من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم يأتي بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفاً في الربع الثاني.

من جهة أخرى تتداول عوائد السندات الحكومية الأمريكية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 10 أسابيع وذلك في ظل التوقعات التي تتزايد تدريجياً في الأسواق بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما أثر أيضاً على مستويات الدولار الأمريكي الذي يتراجع اليوم للجلسة الثالثة على التوالي.

الجدير بالذكر أن التوقعات أخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهرت خفض واحد فقط لأسعار الفائدة هذا العام، ولكن توقعات الأسواق تميل إلى مزيد من الحذر، والتي يبدو أنها تجد تأكيدًا من ضعف البيانات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الذهب.

خفض أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه. وبالرغم من أن البيانات الأخيرة تظهر اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، يبحث البنك الاحتياطي الفيدرالي عن مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة وخلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.

وأظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي والذي استطلع آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصائية السنوية في عام 2018.

وقال مجلس الذهب العالمي إن عمليات الشراء المخطط لها بين البنوك المركزية ترجع إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم المستمر. كما وجد أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن ما يقرب من ثلثي (67٪) محافظي البنوك المركزية الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي العام الماضي أضافت البنوك المركزية ثاني أكبر كمية من الذهب على الإطلاق بلغت 1037 طنًا. وفي عام 2022 اشترت البنوك المركزية رقمًا قياسيًا بلغ 1082 طنًا من الذهب.

أسعار الذهب في مصر

يتحرك سعر الذهب المحلي في تداولات عرضية في نطاق ضيق من التداولات بسبب عطلة الأسواق حالياً إلى جانب تتبعه لحركة السعر العالمي الذي يشهد تذبذب أيضاً وهو ما ينتج عنه عدم قدرة الذهب على تحديد اتجاه واضح للتداول.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3140 جنيه للجرام ليتداول وقت كاتبة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3135 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3135 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمر عند 3130 جنيه للجرام.

يسيطر ضعف التحركات على أسعار الذهب المحلي، وذلك في ظل ضعف الطلب على الذهب خلال فترة عيد الأضحى، وهو الأمر الذي يدفع أسعار الذهب إلى التذبذب في نطاق سعري ضيق خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

أما عن ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي فقد ساهم أيضاً في دفع أسعار الذهب إلى التذبذب، وذلك بسبب تحركات سعر الذهب العالمي في نطاق ضيق أيضاً حيث تشهد توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية تضارب مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي أنفسهم.

هذا وقد أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية ابريل بزيادة قيمتها 8 مليارات جنيه.

بينما قد سجلت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 46.125 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، وكانت الاحتياطيات بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي لترتفع الاحتياطيات بمقدار 5.125 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي بدعم من توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية لمرتين هذا العام وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي يوم أمس.

يشهد سعر الذهب المحلي تداولات عرضية في نطاق ضيق بسبب عطلة الأسواق الحالية بالإضافة إلى تتبعه سعر الذهب العالمي الذي يمر بحالة من التداولات العرضية أيضاً مما يفقد سعر الذهب المحلي القدرة على تحقيق أي اتجاه واضح.

يحاول سعر أونصة الذهب تثبيت أقدامه فوق المستوى 2325 دولار للأونصة ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 2340 دولار للأونصة الذي يمثل الحد العلوي لمنطقة التداولات العرضية التي تسيطر على حركة الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة.

اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة من شأنه أن يدفع سعر الذهب إلى مزيد من الارتفاع واستهداف المستوى 2380 دولار للأونصة مروراً بالمستوى الهام عند 2365 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 3140 جنيه للجرام منذ بداية تداولات الأسبوع حيث ظلت تحركات السعر محدودة بشكل كبير دون أن تظهر اتجاه واضح للحركة في ظل تتبعها لحركة السعر العالمي، ومن المتوقع بقاء الأسعار على هذا المسار العرضي خلال هذا الأسبوع بسبب عطلة الأسواق.