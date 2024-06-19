شعبة الذهب تطلق دورة تدريبية على مهارات وفنون تجارة الألماس

تطلق الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية دورة تدريبية بالتعاون مع معهد " I.G.I " في السابع من الشهر المقبل 7\7\2024 بمقر اتحاد الغرف التجارية بالتجمع الخامس للتعرف علي مهارات و فنون استخدام و تجارة الألماس مع منح المتدرب شهادة معتمدة بالحضور تحت أسم "مداخل وعلم الماس – فنون ومهارات البيع ".



ويقول هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة أن تلك الدورة تأتي في اطار مجهودات الشعبة لتوفير كافة الفرص لتطوير مهارات وإمكانيات العاملين في تجارة الذهب و المجوهرات والأحجار الثمينة بما يضمن مصلحة كافة اطراف العملية التجارية .

وأضاف انه علي الراغبين في حضور الدورة التدريبية التسجيل للحضور عن طريق جوجل فورم والذي سيتم توفيره علي الموقع الرسمي وصفحة التواصل الاجتماعي والتطبيق الذكي للشعبة .



وأوضح أن عدد الحضور سيكون محدودا ومقرر بحسب اسبقية الحجز الا انه من الممكن انضمام اكثر من شخص من نفس المنشأة التجارية مشيرا الي أن هذه الدورة تعد الأولي ضمن مجموعة من الدورات التدريبية الاحترافية بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير مهارات العاملين في مجالات تجارة المجوهرات والأحجار الثمينة .

رابط التسجيل :

https://forms.gle/PMnRqfic79oEzQfNA