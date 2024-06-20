3 مباريات مشتعلة الليلة في كأس الأمم الأوروبية

يشهد اليوم الخميس، إقامة ثلاث مباريات من العيار الثقيل في اليوم الثاني من الجولة الثانية لدور المجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وتبدأ المواجهة الأولى بين منتخب صربيا ضد سلوفينينا في تمام الرابعة عصرًا والتي ستقام ضمن المجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب سلوفينيا هذه المباراة بعدما تعادل مع الدنمارك في الجولة الأولى بنتيجة 1-1، بينما قد خسر منتخب صربيا من إنجلترا في الجولة الأولى بنتيجة 1-0.

وفي تمام السابعة مساء يقام لقاء إنجلترا ضد الدنمارك في المجموعة الثالثة، على ملعب دوتش بانك بارك.



وكان منتخب الأسود الثلاثة فاز بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الأولى أمام صربيا، أما منتخب الدنمارك فتعادل بهدف لمثله مع سلوفينيا.

وفي مباراة صعبة ومثيرة تنطلق في العاشرة مساءً حيث سيواجه منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا على استاد فيلتينس ارينا.

ومنتخب إسبانيا فاز في الجولة الأولى بنتيجة 3-0 على كرواتيا، وتفوق منتخب إيطاليا أيضًا بعد الفوز على ألبانيا بنتيجة 2-1.

ومن يفوز في هذا المباراة سيتأهل إلى الدور الـ16 من منافسات يورو 2024