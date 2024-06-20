تسليم عدد 125 طفلا تهائا لذويهم برأس البر

شهدت شواطئ رأس البر، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك تزايد إقبال المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة مكثفة للوحدة، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة.

ويجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ .

وتم اليوم تسليم عدد 125 طفلا تهائا إلى ذويهم وإنقاذ عدد 85 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر .