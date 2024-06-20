وفاة عروس اثناء زفافها بالمنيا

شهدت قرية صندفا إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالة من الحزن الشديد ، إثر وفاة عروس ليلة زفافها ، بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، لينقلب العرس وفرحة العروسين رأسا على عقب ، ويتحول إلى جنازة وبكاء .

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز بنى مزار، يفيد بورود بلاغ، بوفاة عروس ليلة زفافها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ، وإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة ، وبالفحص تبين وفاة فتاة في بداية العقد الثاني من العمر، بعد انتهاء حفل عرسها وهي بفستان الفرح ، وتم نقلها لأحد المستشفيات بمركز بني مزار، وتبين وفاتها بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

انتدبت النيابة العامة بمركز بنى مزار، مفتش صحة المركز ، وتبين من تقريره عدم وجود شبهة جنائية ، وان الوفاة نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التصريح بالدفن ، ذكر احد الشهود العيان، ان العريس يقيم بقرية صندفا والعروسة تقيم بمغاغة ، وان الوفاة جاءت بعد انتهاء العروسة وخروجها من الكوافير ، وبعد عقد الاكليل بإحدى الكنائس، واثناء عودتهم لقرية صندفا مسكن الزوجية، تعرضت العروس لحالة اغماء مفاجأة ، ونقلت بصحبة الإسعاف إلى احد المستشفيات الخاصة بمركز بنى مزار ، ولكن لم يمهلها القدر ولفظت انفاسها الأخيرة على الفور.