الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفاة عروس اثناء زفافها بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت قرية صندفا إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالة من الحزن الشديد ، إثر وفاة عروس ليلة زفافها ، بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، لينقلب العرس وفرحة العروسين رأسا على عقب ، ويتحول إلى جنازة وبكاء .

 

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز بنى مزار، يفيد بورود بلاغ، بوفاة عروس ليلة زفافها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ، وإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة ، وبالفحص تبين وفاة فتاة في بداية العقد الثاني من العمر، بعد انتهاء حفل عرسها وهي بفستان الفرح ، وتم نقلها لأحد المستشفيات بمركز بني مزار، وتبين وفاتها بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم . 

 

انتدبت النيابة العامة بمركز بنى مزار، مفتش صحة المركز ، وتبين من تقريره عدم وجود شبهة جنائية ، وان الوفاة نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التصريح بالدفن ، ذكر احد الشهود العيان، ان العريس يقيم بقرية صندفا والعروسة تقيم بمغاغة ، وان الوفاة جاءت بعد انتهاء العروسة وخروجها من الكوافير ، وبعد عقد الاكليل بإحدى الكنائس، واثناء عودتهم لقرية صندفا مسكن الزوجية، تعرضت العروس  لحالة اغماء مفاجأة ، ونقلت بصحبة الإسعاف إلى احد المستشفيات الخاصة بمركز بنى مزار ، ولكن لم يمهلها القدر ولفظت انفاسها الأخيرة على الفور.

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