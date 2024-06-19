ثالث ورابع أيام عيد الأضحى.. توافد 2.5 مليون زائر على شواطئ رأس البر

إستقبلت مدينة رأس البر أكثر من 2.5 مليون زائر من مختلف المحافظات خلال يوم ثالث ورابع ايام عيد الاضحي المبارك للإستمتاع بالشواطئ والحدائق وسط إستعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات حيث إستقبل فرق من إدارات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر الزائرين بباقات الزهور ببوابتى المدينة .

وقد إنتشرت فرق الإنقاذ بطول الشاطئ والذى تم تزويده بعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين إلى جانب ٤ نقاط للإسعاف موزعين بطول الشاطئ علاوة على تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية حيث نجحت تلك الجهود فى الحفاظ على سلامة الزائرين وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأكد المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر أن المصيف إستقبال الزائرين وتخطي عددهم اكثر من 2.5 مليون زائر وحرصنا على توفير كافة الخدمات بإعتبار أن عيد الاضحي يمثل البروفة الأخيرة لإختبار قدرة وإستعدادات مرافق المصيف قبل بداية موسم الصيف.وقال وليد الشهاوي، إن المدينة تشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين، سواء من أهالي دمياط أو من خارج المحافظة، لقضاء إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أنه طبقاً لأعداد السيارات التي دخلت من بوابتي المدينة، فقد زار مدينة رأس البر، أكثر من 2.5 مليون زائر،.

وأوضح الشهاوي أن شواطئ مدينة رأس البر تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المواطنين، ويتواجد أكثر من 110 منقذين على الشواطئ، لتأمين نزول المواطنين للبحر، مؤكداً أنه حتى الآن، لم تشهد الشواطئ أي حالات غرق.

وشهدت شواطئ مدينة رأس البر ومنطقة اللسان والحدائق والمتنزهات، خلال اليومين الماضيين، إقبالاً غير مسبوق من جانب المواطنين، لقضاء إجازة العيد بالمدينة الساحلية.وأكدت غرفة عمليات المحافظة، أن جميع الاحتفالات خلال أيام العيد مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق

واضاف الشهاوي تزايد إقبال المصطافين والرواد حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ، إذ تم اليوم تسليم عدد ١٢٥ طفل تائه إلى ذويهم وإنقاذ عدد ٨٥ حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر . وفي ذات السياق تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والجهات الأمنية مديرية الأمن وإدارات المرور والمرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتوجيهات المحافظ، فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت 33 برج إنقاذ و4 نقاط للإسعاف و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب، فقد تم تكثيف الجهود بقطاع النظافة بتشكيل 3 ورديات موزعة على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة بشكل دورى، حيث تم رفع حوالى 1200 طن من القمامة بالمدينة أى بمعدل 170 طن يومياً، كما تم تكثيف الجهود لرفع الاشغالات خاصة بشارع النيل وكورنيش البحر والمناطق الأكثر كثافة.

واحتضنت المدينة عدد من الفعاليات على الشواطئ واللسان، فضلا عن استقبال الزائرين على بوابتى المدينة بالزهور والبالونات كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخابز بكميات كبيرة من الدقيق وذلك لتوفير الخبز بكافة مناطق المدينة، وفى هذا السياق، تم تكثيف المتابعة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات والأوزان المقررة

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