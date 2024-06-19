موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد ضمان التأهل لدور ال16

نجح منتخب “المانشافت”، من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد فوزه في أول جولتين بدور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف.

وفاز منتخب ألمانيا على نظيره المجر، اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.



موعد مباراة ألمانيا المقبلة في يورو 2024:

ويواجه منتخب ألمانيا، نظيره سويسرا، في ختام دور المجموعات من أمم أوروبا 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024.

وستقام مباراة ألمانيا أمام سويسرا، على ملعب “دوتش بانك بارك”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سويسرا برصيد 3 نقاط، وذلك قبل مباراته مع منتخب اسكتلندا، اليوم.