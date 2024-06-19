مصرع شخص وإصابة 8 في حادث حلوان

شهد طريق حلوان اتجاه الصعيد حادثا مروعا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص محملة بالركاب، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 8 تم نقلهم إلى المستشفى.

تفاصيل حادث حلوان

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، طريق الجيش القادم من حلوان اتجاه الصعيد، وبالانتقال تبين وجود جثة و8 مصابين بالحادث، تم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

ومن جهة اخرى ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بناحية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلى 4 وفيات واصابتين كلهم من أسرة واحدة، وذلك أثناء أصحاب سيدة مقيمة بمركز مشتول السوق وبناتها وشقيقها الأصغر لزيارة عائلية إلى مسقط رأسها بمركز فاقوس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث الأربعة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث سقوط سيارة داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع السيدة «ناهد. ع. الـ» 38 عامًا، وثلاثة من بناتها: «مريم 17 عاما، سجدة 4 سنوات، بسملة 10 عاما» وإصابة نجلتها «مكة زينهم كمال البري» 4 سنوات، وشقيق الأولى «الهادي. ع. الـ» 32 عاما، أمام وخطيب بالأوقاف، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين الأربعة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيق في الواقعة