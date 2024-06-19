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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أب يخنق أبنته فى رابع أيام عيد الأضحي.. تفاصيل

أب يخنق أبنته فى
أب يخنق أبنته فى رابع أيام عيد الأضحي

حادثا مأساويا شهدتها أحد مراكز محافظة المنيا،  حيث أقدم أب على إنهاء حياة ابنته خنقا ، وهي في العقد الثاني من عمرها، بسبب خلافات عائلية.

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 تفاصيل خنق أب لأبنته فى رابع أيام عيد الأضحي

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغا من شرطة النجدة، يتضمن قيام أب بإنهاء حياة ابنته خنقا داخل المنزل بإحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام ر.ع بقتل ابنته أسماء.ر 18 عاما، بسبب خلافات عائلية، وسلم نفسه لنقطة المركز واعترف بقتلها بسبب الخلافات، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وأمرت جهات التحقيق الطب الشرعي، بمعاينة الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وكلفت البحث الجنائي باستكمال التحريات في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف الجهات المعنية.

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