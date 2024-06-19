ورشة فنون تشكيلية بعنوان “ماسك خروف العيد” بفرع ثقافة جنوب سيناء

نفذ بيت ثقافة ابوزنيمة ورشة فنون تشكيلية بعنوان “ماسك خروف العيد” قامت بالعمل نشوى احمد و مديرة بيت الثقافة فاطمه جعفر ضمن احتفاليه عيد الاضحى المبارك وتلبيه لطلب اطفال مدينة ابوزنيمه من رواد مكتبة الطفل

وتهدف الي تشجيع الأطفال على ممارسة الرسم يساعدهم في تحسين حركة الأصابع وتنمية المهارات البصرية و تعزز ممارسة الرسم مهارات الأطفال في التركيز والصبر وزيادة الرغبه الإبداعية والفنية

يأتي ذلك برعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال اقليم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة احمد فريج.

قصة بعنوان "لغتي الجميلة"..

كما نفذ بيت ثقافة سانت كاترين حكي يوم للقراءة حرة تم قراءة خلالها قصة بعنوان "لغتي الجميلة"، تحت اشراف كريمه محمد مديرة الموقع.

وفي بيت ثقافة دهب تم عمل مسابقه في المعلومات العامه للاطفال طرح خلالها بعض الاسئله والاجابه في العديد من المجالات المختلفة والتى تهدف الي حث وبث روح التعاون بينهم من خلال التشاور بينهم ونشر الثقافة والمعلومات العامة، تنفيذ إيناس حمدي أمينة مكتبة بالموقع، تحت اشراف ضحى يوسف مديرة بيت الثقافة.

يأتي ذلك ضمن خطة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.