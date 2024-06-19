إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية رابع أيام العيد بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاربعاء، وهو الأخير لعيد الأضحى المبارك، إيقاف أعمال وإزالة عدد 14 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظ من بينها عدد 9 حالات تعدى على أملاك الدولة، وحالتي تعدي على الأراضى الزراعية، و3 حالات تعدي بالبناء المخالف.



ففي مدينة إسنا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الاربعاء، بتنفيذ وإزالة عدد 3 حالات تعدي صادر لهم قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 925 متر بناحية قرية الشغب ، وإزالة عدد 2 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط بمسطح إجمالي 350 متر بناحية أصفون وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

وفي مدينة الطود، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود ، اليوم الاربعاء، بإزالة عدد 6 حالات تعدى على أملاك الدولة بناحية مدينة الطود عبارة عن أعمدة من الخرسانة المسلحة ومبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت على مساحة ١٠٤٢٥م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مدينة القرنة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة اليوم الاربعاء، بتنفيذ إيقاف أعمال وإزالة لعدد 2 حالة بناء مخالف عبارة عن شده خشبيه لأدوار علوية بمسطح إجمالي 240 متر.

وفي مدينة الأقصر تمكن مجلس مدينة الأقصر، خلال المتابعة الدورية اليوم الاربعاء من إيقاف أعمال وإزالة حالة بناء مخالف عبارة عن شده خشبيه لدور ثاني علوي بمسطح إجمالي 65 متر بمنطقة نجع الطينة بحي شمال.

وفي قطاع النظافة شملت أعمال اليوم الاربعاء، قيام الوحدة المحلية لمركز مدينة إسنا برفع 120 طن من المخلفات الصلبة والقمامة، كما قام مجلس مدينة الأقصر برفع 250 طن من القمامة والمخلفات الصلبة إلى جانب أعمال نظافة منتزه ساحة سيدي أبوالحجاج وكورنيش النيل والممشى السياحي وأماكن تجمعات المواطنين للاحتفال بالعيد، كما قامت الوحدة المحلية لمركز لمركز ومدينة القرنة، برفع 103 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى دائرة المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز لمركز ومدينة أرمنت، برفع 54 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى دائرة المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة الطود برفع ٤٥ طن من القمامة والمخلفات الصلبة، كما تم التنسيق مع هندسة ري الأقصر ورفع العوائق والمخلفات من نهاية ترعة المعلا بناحيه الطود غرب ساحل نجع الجسور.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصرالمستشار مصطفى ألهم، رؤساء المراكز والمدن باستمرار العمل على مدار اليوم لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وكافة أنواع الإشغالات وإزالة التعديات بصورة فورية، مع تكثيف أعمال النظافة فى جميع الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات، والمرور على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر وصلاحية جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق وانتظام عمل المخابز فى مواعيد العمل المقررة لها خلال أيام العيد، والتأكيد على عمل المجازر، وعلى أعمال المعديات والمراسي ، وجاهزية المستشفيات ومتابعة تواجد الأطباء والأطقم الطبية فى أوقات العمل، مع المتابعة الدورية لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، للتعامل مع أي طوارئ.



