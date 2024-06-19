نيابة العامرية تقرر حبس السائق المتهم بدهس مشجعتي الأهلي

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، حبس السائق المتهم بدهس مشجعتين النادي الأهلي، و اتهامه بالقتل الخطأ بعد صدمهما بالطريق الصحراوي أمام استاد برج العرب، عقب مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصها، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه أي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

وكشفت النيابة العامة بالإسكندرية، بعد معاينة مسرح حادث تصادم سيارة بمشجعتي فريق نادي الأهلي أمام استاد برج العرب غرب الإسكندرية، عدم وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة وإثبات إضاءة كافية بالطريق المشار إليه من عدمه، كما انتهت معاينة موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بالطريق السريع أمام بوابات الخروج باستاد برج العرب، ووجود آثار لإطارات السيارة المتسببة في الحادث ناتجة عن استعمال الفرامل، وقياس طولها لتحديد سرعة السيارة.