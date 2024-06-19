فيوتشر يتخطى عقبة سيراميكا بهدف عبد الكبير الوادي

تخطى فريق فيوتشر عقبة سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبد الكبير الوادي هدف فريق فيوتشر الوحيد في المباراة من ضربة جزاء عند الدقيقة 12 من الشوط الأول.

بدأ فريق فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أرنولد ايبا

في حين بدأ فريق سيراميكا بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

الهجوم: أحمد ياسر ريان

بهذا الفوز رفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 38 ليحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط عن فريق سموحة الذي يحتل المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

بينما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.